Başakşehir, 16'lık Emre Demir ile anlaştı

Başakşehir, Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
Başakşehir, 16'lık Emre Demir ile anlaştı
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13 Temmuz 2020 19:37
Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Başakşehir bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Hem Şampiyonlar Ligi için mücadele edebilecek hem gelecek vaad eden futbolculardan oluşan "karma" bir kadro kurmanın planlarını yapan Başakşehir, Kayserispor'dan Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

16 yaşındaki Emre Demir ile kesin olarak anlaşma sağlayan Başakşehir, Kayserispor'un talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmeler yapıyor. Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.




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