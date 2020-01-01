Barkley: "Lakers'a sokaktan beş adam çevirip koysanız, şampiyonluk adayı olur"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın gelecek sezon şampiyonluk için favori takım olduğunu söyledi.



Barkley, Dan Patrick Show'a konuk olduğu sırada Lakers'a ölü sezon hamlelerinden ötürü övgüde bulundu ve onları şampiyonluğun favorileri olarak adlandırdı:



"Dennis Schröder harika bir yedek. Atlanta'da ilk beş oynarken başı belaya girmişti, ama Oklahoma City'de gördünüz, o harika bir yedek.



Montrezl Harrell benchten gelecek. Benim için Marc Gasol de gerçekten iyi bir hamle. Wes Matthews'ı unutmayalım. Ama şunu diyeyim ki, bütün bunlar alakasız.



LeBron (James) ve AD (Anthony Davis) zaten var, onlar için sokaktan beş kişi çevirip alsanız, halihazırda oynayabilecek beş kişi zaten var. Lakers, şampiyonluğun açık ara favorisidir."



