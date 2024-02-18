Barış Alper Yılmaz için teklif yolda

Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için her maç Avrupa'dan gözlemciler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcusu için sezon bitmeden ciddi teklifler alabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz için teklif yolda
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18 Şubat 2024 10:52
Galatasaray'da son haftaların parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü deplasmanında da hocası Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Son 3 lig maçında da gol atan, kupada da fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag karşısında da son derece etkiliydi.

GÖZLEMCİLER GELMEYE BAŞLADI

Pozisyon fark etmeden verilen her görevi başarıyla yerine getiren Barış, Başkent'te gol serisini sürdürmeyi hedefliyor. Diğer taraftan çıkışıyla Avrupa devlerinin de ilgisini çeken genç futbolcu için maçlara düzenli olarak gözlemciler gelmeye başladı.

TEKLİF GELEBİLİR

Barış'ın bu grafiğini sürdürmesi halinde EURO 2024 macerası öncesinde Galatasaray'ın kapısının ciddi tekliflerle çalınabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan milli futbolcu 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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