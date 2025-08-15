15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Barış Alper Yılmaz'dan Süper Lig'e harika başlangıç!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, ligdeki iki maçta 4 gole de imzasını koydu.

15 Ağustos 2025 21:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'dan Süper Lig'e harika başlangıç!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezona harika başladı.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol atan ve 1 asist yapan milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da 10. dakikada ağları havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da yeni sezonda ilk 4 gole de etki etmeyi başardı.

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı dört gole de doğrudan katkı sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinin en erken golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.


TARAFTARA ARMAYI GÖSTERDİ

Barış Alper Yılmaz, golden sonra dikkat çeken bir harekete imza attı. Son dönemde adı transfer ile anılan milli yıldız, Fatih Karagümrük maçındaki golünün ardından taraftarlara dönerek kulüp armasını gösterdi.

1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
