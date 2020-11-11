Barcelona'da forvet operasyonu: Mandzukic

Barcelona, genç oyuncusu Ansu Fati'nin sakatlığı sonrası forvet mevkisine takviye için çalışmalara başladı.
Menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat olan 18 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
HEDEFTE MANDZUKIC
Barcelona, adı Celta Vigo'yla da anılan forvet oyuncusu Mario Mandzukic'i transfer ederek boşluğu doldurmak istiyor.
34 yaşındaki Mandzukic, son olarak katar ekibi Al-Duhail'in formasını terletti. Hırvat forvet 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
Barcelona, Mandzukic transferinde mutlu sona ulaşamasa bile, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın Ocak ayında kadroya kazandırılması planlanıyor.
Menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat olan 18 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
HEDEFTE MANDZUKIC
Barcelona, adı Celta Vigo'yla da anılan forvet oyuncusu Mario Mandzukic'i transfer ederek boşluğu doldurmak istiyor.
34 yaşındaki Mandzukic, son olarak katar ekibi Al-Duhail'in formasını terletti. Hırvat forvet 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
Barcelona, Mandzukic transferinde mutlu sona ulaşamasa bile, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın Ocak ayında kadroya kazandırılması planlanıyor.