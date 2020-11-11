Barcelona'da forvet operasyonu: Mandzukic

La Liga devi Barcelona, Ansu Fati'nin sakatlığı sonrası forvet transferi için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'da forvet operasyonu: Mandzukic
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11 Kasım 2020 20:48
Barcelona, genç oyuncusu Ansu Fati'nin sakatlığı sonrası forvet mevkisine takviye için çalışmalara başladı.

Menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat olan 18 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HEDEFTE MANDZUKIC

Barcelona, adı Celta Vigo'yla da anılan forvet oyuncusu Mario Mandzukic'i transfer ederek boşluğu doldurmak istiyor.

34 yaşındaki Mandzukic, son olarak katar ekibi Al-Duhail'in formasını terletti. Hırvat forvet 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Barcelona, Mandzukic transferinde mutlu sona ulaşamasa bile, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın Ocak ayında kadroya kazandırılması planlanıyor.



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