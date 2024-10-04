Barcelona ve Atletico, Partey'e talip oldu!

Arsenal'in Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey, sözleşme uzatmaması halinde 2025 yazında serbest kalacak.



Tecrübeli oyuncu için şimdiden bazı kulüpler harekete geçti.



La Liga ekiplerinden Barcelona ve Atletico Madrid'in Partey'in transferi için oyuncu ile görüşmeye başlayabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sene Arsenal ile 8 maça çıkan Ganalı orta saha, 1 gol attı. Thomas Partey'in 18 milyon euroluk pazar değeri bulunuyor.



