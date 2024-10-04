Barcelona ve Atletico, Partey'e talip oldu!

2025 yazında boşa çıkma ihtimali olan Thomas Partey için Barcelona ve Atletico Madrid şimdiden harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona ve Atletico, Partey'e talip oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2024 18:48
Arsenal'in Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey, sözleşme uzatmaması halinde 2025 yazında serbest kalacak.

Tecrübeli oyuncu için şimdiden bazı kulüpler harekete geçti.

La Liga ekiplerinden Barcelona ve Atletico Madrid'in Partey'in transferi için oyuncu ile görüşmeye başlayabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sene Arsenal ile 8 maça çıkan Ganalı orta saha, 1 gol attı. Thomas Partey'in 18 milyon euroluk pazar değeri bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery