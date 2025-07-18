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Barcelona, Ter Stegen için çözümü buldu

Barcelona'da Marc-André ter Stegen'in omzundan ameliyat olması bekleniyor. Alman kaleci en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Ancak bu sakatlık, Barça'nın finansal fair play için elini rahatlattı.

calendar 18 Temmuz 2025 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Ter Stegen için çözümü buldu
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İspanyol basını, Barcelona'da yaşanan kaleci krizini duyurdu. Alman kaleci Ter Stegen'in omzundaki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve en az 4 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu ciddi sakatlık ilk bakışta büyük bir kayıp gibi görünse de, kulüp açısından önemli bir avantaj doğurdu. La Liga kurallarına göre bir futbolcu 4 aydan fazla forma giyemeyecek durumdaysa, kulübü o ismi kadroya kaydetmek zorunda değil.

LA LIGA'DA KAYIT DIŞI PLANI


Barcelona da tam bu noktada devreye girdi. Ter Stegen'in kadro dışında tutulması, kulübün maaş bütçesinde önemli bir boşluk yaratacak. Böylece Barça, yeni transferleri kayıt ettirmek için ekstra mali alan kazanmış olacak.

Geçtiğimiz sezon benzer bir durum Christensen ile yaşanmış, onun yokluğunda kulüp Dani Olmo ve Pau Victor'u rahatlıkla kadroya dahil etmişti.

TRANSFER STRATEJİSİ DEĞİŞEBİLİR

Barcelona'nın yaz planları Ter Stegen'in sakatlığı sonrası yeniden şekillenebilir. Kadro dışı kalan kaleci, ekonomik anlamda kulübe nefes aldırırken, transferde yeni hamlelerin önünü açabilir.

Alman kalecinin yokluğunda kaleyi kimin devralacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 

 

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