Barcelona, Ter Stegen için çözümü buldu

LA LIGA'DA KAYIT DIŞI PLANI

TRANSFER STRATEJİSİ DEĞİŞEBİLİR

İspanyol basını, Barcelona'da yaşanan kaleci krizini duyurdu. Alman kaleci Ter Stegen'in omzundaki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve en az 4 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.Bu ciddi sakatlık ilk bakışta büyük bir kayıp gibi görünse de, kulüp açısından önemli bir avantaj doğurdu. La Liga kurallarına göre bir futbolcu 4 aydan fazla forma giyemeyecek durumdaysa, kulübü o ismi kadroya kaydetmek zorunda değil.Barcelona da tam bu noktada devreye girdi. Ter Stegen'in kadro dışında tutulması, kulübün maaş bütçesinde önemli bir boşluk yaratacak. Böylece Barça, yeni transferleri kayıt ettirmek için ekstra mali alan kazanmış olacak.Geçtiğimiz sezon benzer bir durum Christensen ile yaşanmış, onun yokluğunda kulüp Dani Olmo ve Pau Victor'u rahatlıkla kadroya dahil etmişti.Barcelona'nın yaz planları Ter Stegen'in sakatlığı sonrası yeniden şekillenebilir. Kadro dışı kalan kaleci, ekonomik anlamda kulübe nefes aldırırken, transferde yeni hamlelerin önünü açabilir.Alman kalecinin yokluğunda kaleyi kimin devralacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.