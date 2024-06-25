Barcelona, Philogene'nin peşine düştü!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.



BARCELONA İLGİLENİYOR



Relevo'da yer alan habere göre, Barcelona, Hull City'nin 22 yaşındaki hücum oyuncusu Jaden Philogene ile ilgileniyor.



Katalan ekibinin, sol kanat transferi için Nico Williams ile ilgilendiği ancak Williams transferinin ekonomik olarak zorluğu nedeniyle Philogene'ye yöneldiği kaydedildi.



BARCELONA TEMASLARA BAŞLADI



Barcelona'nın Philogene transferi için Hull City ile temasa geçtiği ve Katalan devinin transferdeki planının satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu iddia edildi.



HULL CITY PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Philogene'nin Hull City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Hull City, 22 yaşındaki genç oyuncuyu 2023 yaz transfer döneminin son günlerinde Aston Villa'dan 5.8 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Philogene, Hull City'de çıktığı 32 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı.





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