Barcelona, Ousmane Dembele'yi gözden çıkardı!

145 milyon euroya kadrosuna kattığıiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Fransa basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal ve Chelsea'nin ilgilendiği Ousmane Dembele ile yolları ayırma kararı aldı.Haberde; Katalan ekibinde bazı üst düzey oyuncuların, Dembele'yi Valverde'ye şikayet ettiği ve Fransız oyuncunun antrenmanlarda iyi çalışmadığı belirtildi.Barcelona ile 2022'ye dek sözleşmesi sona erecek olan Dembele, bu sezon 12 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.