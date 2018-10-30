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Barcelona, Ousmane Dembele'yi gözden çıkardı!

Barcelona'nın, Fransız yıldız Ousmane Dembele'yi devre arasında takımdan gönderme kararı aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Ousmane Dembele'yi gözden çıkardı!
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30 Ekim 2018 01:25
Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan 145 milyon euroya kadrosuna kattığı Ousmane Dembele için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal ve Chelsea'nin ilgilendiği Ousmane Dembele ile yolları ayırma kararı aldı.

Haberde; Katalan ekibinde bazı üst düzey oyuncuların, Dembele'yi Valverde'ye şikayet ettiği ve Fransız oyuncunun antrenmanlarda iyi çalışmadığı belirtildi.

Barcelona ile 2022'ye dek sözleşmesi sona erecek olan Dembele, bu sezon 12 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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