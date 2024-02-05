Barcelona'nın yeni hedefi: Jürgen Klopp

Sezon sonunda sürpriz bir kararla ayrılık kararı alan Xavi'nin yerine Barcelona yönetimi yeni hedefini Jürgen Klopp olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'nın yeni hedefi: Jürgen Klopp
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05 Şubat 2024 19:07
Uzatmalarda kaybedilen Villareal maçı sonrasında flaş bir kararla sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine Barcelona yönetimi çalışmalara başladı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Liverpool'dan sezon sonu ayrılacak olan Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek için harekete geçti.

Haberin detaylarında Joan Laporta'nın, Jürgen Klopp'u takımın başında çok fazla görmek istediği ancak Alman teknik direktörün bir çok konuda ikna edilmesi gerektiği söylendi.

Özellikle Jürgen Klopp'un dinlenmek istediği konusunu ve transfer bütçesi konusunda halledilmesi gereken konuların olduğunu bunların gerçekleşmesi durumunda Alman teknik direktörün takımın başına geçebileceği söylendi.

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