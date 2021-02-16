Barcelona istedi, Inter'le uzatıyor: Lautaro!

Geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transferi ucundan dönen Lautaro Martinez, Inter'le olan sözleşmesini uzatıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona istedi, Inter'le uzatıyor: Lautaro!
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16 Şubat 2021 21:39
İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınının haberine göre; Inter, Martinez'in başka bir takıma transfer olma riskine karşın oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor.

Milano ekibi, Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak, yıllık alacağı ücreti 2,5 milyondan 4,5 milyon euro'ya çıkartacak.

Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Lautaro, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



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