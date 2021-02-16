Barcelona istedi, Inter'le uzatıyor: Lautaro!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez için flaş bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınının haberine göre; Inter, Martinez'in başka bir takıma transfer olma riskine karşın oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor.



Milano ekibi, Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak, yıllık alacağı ücreti 2,5 milyondan 4,5 milyon euro'ya çıkartacak.



Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Lautaro, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



