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Barcelona, Inaki Pena ile anlaştı!

Barcelona'nın, Inaki Pena ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barcelona, Inaki Pena ile anlaştı!
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14 Aralık 2022 16:07
Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA

Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.

Pena'nın, bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.

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