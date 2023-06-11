Barcelona'da sürpriz Brozovic gelişmesi

Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından tüm çalışmalarını defansif orta saha transferine çeviren Barcelona, Inter forması giyen Brozovic'i kadrosuna katmak istiyor.



İspanyol basınının haberine göre Barcelona, geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Marcelo Brozovic'e yeniden talip oldu.



Xavi'nin Brozovic transferini çok istediği belirtilirken, İspanyol kulübünün yöneticilerinin de Brozovic için tüm imkanları zorlayacağı aktarıldı.



Öte yandan 2026 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncunun farklı bir ülkede futbol oynamaya sıcak baktığı bildirildi.



4 ADAY DAHA VAR



Marca Gazetesinin haberine göre Barcelona, Brozovic dışında 4 isimle daha ilgileniyor.



Katalan kulübü Martin Zubimendi, Ruben Neves, Sofian Amrabat ve Joshua Kimmich'i de gündeminde tutuyor.



Brozovovic'in bu isimler arasında daha az maliyetli olması sebebiyle bir adım önde tutulduğu belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Hırvat futbolcu bu sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında takımının en iyilerinden biri oldu.



İtalyan deviyle 40 karşılaşmaya çıkan Brozovic, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.





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