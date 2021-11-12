Barcelona'da Dembele'ye para cezası!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, antrenman toplantısına geç kaldığı için ceza aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona'da Dembele'ye para cezası!
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12 Kasım 2021 19:09
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da yeni teknik direktör Xavi Hernandez rüzgarı esiyor.

Katalan ekibinde Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, 08.30'daki antrenman toplantısına 3 dakika geç kaldığı için para cezasına çarptırıldı.

Xavi'nin koyduğu kurala göre saat 10.00'daki antrenman için tüm takımın en geç 08.30'da tesislere gelmesi gerekiyordu.

Bu durumda Dembele, Xavi sonrası ceza alan ilk futbolcu oldu.


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