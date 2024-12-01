Barcelona'da Araujo geri dönüyor

Barcelona'da sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Uruguaylı stoper Ronald Araujo'dan iyi haber geldi.
Takımın son idmanının tamamında takımla birlikte çalışan Araujo, sakatlığını tamamen atlattı ve oynayabilecek duruma geldi.
Hansi Flick'in şans vermesi durumunda Ronald Araujo, Mallorca maçında kadroda yer alabilecek.
Copa America'da yaşadığı sakatlık sebebiyle 5 aydır sahalardan kalan Ronald Araujo, bu sezon resmi bir maçta forma şansı bulamadı.
Takımın son idmanının tamamında takımla birlikte çalışan Araujo, sakatlığını tamamen atlattı ve oynayabilecek duruma geldi.
Hansi Flick'in şans vermesi durumunda Ronald Araujo, Mallorca maçında kadroda yer alabilecek.
Copa America'da yaşadığı sakatlık sebebiyle 5 aydır sahalardan kalan Ronald Araujo, bu sezon resmi bir maçta forma şansı bulamadı.