Bankston: 'Taraftar bizi izlesin, bu yıl geliyoruz'

Türk Telekom oyuncuları Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT EuroCup ve Türkiye Kupası'nda başarılı olacaklarına inanıyor.Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, AA muhabirine, hazırlık süreçlerini ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.Yeni sezon hazırlıklarının iyi ilerlediğini aktaran Yavuz,ifadelerini kullandı.Takıma yeni katılan isimlere de değinen Yavuz,değerlendirmesinde bulundu.Taraftarları da maça davet eden Yavuz, "Onların desteği olmadan biz başaramayız. Onların desteğiyle bir yerlere geliyoruz. Taraftar desteği çok önemli. O yüzden gelip bizi izlemelerini, bizim için destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.Yeni transferlerden ABD'li pivot Kris Bankston isededi.Türkiye liginde rekabetin üst seviyede olduğuna dikkati çeken Bankston,değerlendirmesinde bulundu.