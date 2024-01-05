Bandırmaspor yeni transferini açıkladı

Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bandırmaspor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 17:19
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi.

NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery