Bandırmaspor, sahasında hata yapmadı

Bandırmaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip Bandırmaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de İbrahim Kaya ile 76'da Hikmet Çiftçi kaydetti.
Bandırma, 7 maçtır mağlubiyet almıyor. Boluspor ise 3 maç üst üste kazandıktan sonra galibiyet serisini bozdu.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 24 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boluspor, 18 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Boluspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de İbrahim Kaya ile 76'da Hikmet Çiftçi kaydetti.
Bandırma, 7 maçtır mağlubiyet almıyor. Boluspor ise 3 maç üst üste kazandıktan sonra galibiyet serisini bozdu.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 24 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boluspor, 18 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Boluspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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