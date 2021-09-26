Bandırmaspor evinde Altınordu'yu yıktı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor evinde Altınordu'yu yıktı
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26 Eylül 2021 15:36
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele, Ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda ilk gol 40. dakikada Bandırmasporlu Guy Landel'den geldi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, 82. dakikada Altınordu'da Ahmet Dereli'nin kaydettiği gol skoru 1-1'e getirdi.

86. dakikada ise Bandırmaspor, Doğan Can Davas ile Altınordu kalesine bir gol daha gönderdi ve maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Bandırmaspor 5. sıraya yerleşti. 7 puanda kalan Altınordu ise 12. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak. Altınordu ise evinde Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 90+4 Bilal Ceylan), Gökay Güney, Lokman Gör, Caner Cavlan, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 72 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 72 Guido Koçer), Doğan Can Davas (Dk. 89 Burak Süleyman), Manaj (Dk. 89 Santos)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Kenan Fakılı), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın, Feyttullah Gürlük (Dk. 55 Enis Destan), Burak İnce (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Hüsamettin Yener (Dk. 73 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 49 Landel, Dk. 86 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 82 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Rıdvan Koçak, Dk. 43 Ali Dere, Dk. 84 Enis Destan (Altınordu)


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