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Balotelli olmadı, yeni aday Vincent Janssen!

Mario Balotelli transferinde çıkmaza giren Marsilya, yeni forvet adayı olarak Vincent Janssen'i belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli olmadı, yeni aday Vincent Janssen!
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28 Temmuz 2018 17:29
Forvet transferi arayışında olan Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'in peşine düştü.

BALOTELLI TRANSFERİ OLMADI

Fransa basınının iddiasına göre Mario Balotelli transferini gerçekleştiremeyen Marsilya, listesinin ilk sırasına Janssen'i aldı.

Tottenham'da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Hollandalı golcünün geleceğinin bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.

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