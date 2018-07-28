Balotelli olmadı, yeni aday Vincent Janssen!

Forvet transferi arayışında olan Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'in peşine düştü.
BALOTELLI TRANSFERİ OLMADI
Fransa basınının iddiasına göre Mario Balotelli transferini gerçekleştiremeyen Marsilya, listesinin ilk sırasına Janssen'i aldı.
Tottenham'da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Hollandalı golcünün geleceğinin bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.
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BALOTELLI TRANSFERİ OLMADI
Fransa basınının iddiasına göre Mario Balotelli transferini gerçekleştiremeyen Marsilya, listesinin ilk sırasına Janssen'i aldı.
Tottenham'da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Hollandalı golcünün geleceğinin bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın