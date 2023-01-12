Balotelli'nin golü Puskas'a aday

Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas'a aday gösterildi.
İtalyan yıldızının geçen sezon Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.
Adana Demirspor, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.
İtalyan yıldızının geçen sezon Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.
Adana Demirspor, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.
🔥Mario Balotelli'nin bu golü FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi. pic.twitter.com/WPwWtyadmT
— Sporxtv (@sporxtv) January 12, 2023
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