Balotelli'nin golü Puskas'a aday

Mario Balotelli'nin, Adana Demirspor forması altında Göztepe'ye attığı gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com
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Balotelli'nin golü Puskas'a aday
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12 Ocak 2023 19:16
Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas'a aday gösterildi.

İtalyan yıldızının geçen sezon Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.

Adana Demirspor, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.

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