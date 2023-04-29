Balıkesirspor kazanamazsa; küme düşecek

Borçları yüzünden transfer yasaklısı olup geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'e mendil sallayan Balıkesirspor, aylardır düşme hattından kurtulamadığı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'a da pazar kazanamazsa resmen veda edecek.



Grupta bitime 4 hafta kala 21 puanla kurtuluş hattındaki Uşakspor'un 8 puan gerisinde olan Bal-Kes, Balıkesir Atatürk Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak maçta 1461 Trabzon'u yenemezse umutlarını matematiksel olarak da tüketecek.



Grupta haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK'yla oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alarak geçecek Uşakspor, Balıkesirspor kazanamazsa kurtuluşunu ilan edecek. Bir dönem Süper Lig'de yer alan Balıkesirspor, 1461 Trabzon'u yenemezse üst üste ikinci kez düşme acısı yaşayıp 3'üncü Lig'e gerileyecek.

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