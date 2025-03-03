Balıkesirspor, bu kez hata yapmadı

Muğlaspor'a yenilerek rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Balıkesirspor, Çayelispor deplasmanında hata yapmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor, bu kez hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 14:23
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderliğe yükseldiği müthiş serinin ardından deplasmanda Muğlaspor'a yenilerek rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Balıkesirspor, Çayelispor deplasmanında hata yapmadı.

Rize'de kardan temizlenen suni çim zeminde oynanan karşılaşmayı tecrübeli ismi Muhammed Demirci'nin tek golüyle 1-0 kazanan Balıkesir, puanını 42 yaparak Muğlaspor'un genel averajla önünde liderliğini korudu.

Son 9 hafta öncesi kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Balıkesirspor, önündeki 5 maçın 4'ünü evinde oynama avantajına sahip olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery