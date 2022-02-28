Bakasetas'a gelen teklif ortaya çıktı!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'a gelen teklif ortaya çıktı!
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28 Şubat 2022 13:58
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Anastasios Bakasetas, dev kulüpleri peşine takmış durumda.

Devre arasında birçok takım yıldızı parlayan Yunan orta saha için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.

Bu kulüpler arasında en ciddi teklifi Portekiz devi Sporting Lizbon'un yaptığı öğrenildi.

Portekiz ekibinin devre arasında yıldız oyuncu Bakasetas'ı 12 milyon Euro'luk serbest kalır maddesini ödeyerek almak istediği belirtildi.

Bakasetas'ın Lizbon'un bu teklifi üzerine, bordo mavili kulübe gitmek istemediğini söyleyerek önceliğini Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu belirttiği öğrenildi.

Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bakasetas'ın kontratında 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor'un da yüzde 20'lik pay hakkı var.

Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 18 haftada ise 1 gol ve 1 asist üretebildi.

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