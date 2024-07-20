Baja Şampiyonası'nın ilk gün yarışları yapıldı

TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de heyecanla başladı: İlk gün yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Baja Şampiyonası'nın ilk gün yarışları yapıldı
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20 Temmuz 2024 17:48
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 17:49
TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Belediyesinin desteğiyle "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa 54 sporcu ve 27 araç katıldı.

Yarışmacılar, şampiyonanın ilk günüde Samandere mevkisinden start aldı. Güzeldere Konaş bölgesinde biten yarışta pilotlar, dar orman yollarından oluşan zorlu parkurda mücadele etti.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışında, ilk günde 234,28 kilometre özel etap geçildi.

Şampiyona yarın 191,24 kilometre normal etabı geçilmesinin ardından son bulacak.

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