Bahçeşehir Koleji, Oostende'ye boyun eğdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Bahçeşehir Koleji, evinde Oostende'ye 76-72 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji, Oostende'ye boyun eğdi
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05 Ocak 2023 00:31
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'ye 76-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla Filou Oostende, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 10 Ocak Salı günü Belçika'da oynanacak.

İki galibiyete ulaşan takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Marius Ciulin (Romanya)

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 18, Blazic 4, Boutsiele 17, Hadi Özdemir 3, Smith 6, Yiğit Arslan 3, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 14, Gist 2, Hall 1

Filou Oostende: Tyree 16, Bleijenbergh 14, Bratanovic 8, Gillet 7, Vries 5, Barcello 3, Buysschaert 6, Thurman 11, Troisfontaines 6, Waleson

1. Periyot: 27-10

Devre: 33-40

3. Periyot: 54-62

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