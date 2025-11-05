05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-039'
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
1-039'
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
0-038'
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
2-039'
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
2-139'
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-039'
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-039'

Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Jahav'a mağlup

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun altıncı haftasında Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.

calendar 05 Kasım 2025 22:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Jahav'a mağlup
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun altıncı haftasında Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.
 
Salon: Aleksandar Nikolic
 
Hakemler: Emilio Perez (İspanyol), Igor Dragojevic (Karadağ), Gentian Cici (Almanya)
 
Bahçeşehir Koleji: Homesley 5, Mitchell 4, Flynn 28, Cavanaugh 11, Williams 11, Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Ponitka 4, Hale 12, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar
 
Hapoel Bank Jahav: Harper 27, Carrington 9, Wiley 14, Winston 9, Zoosman 13, Smith 16, James 2, Skapintsev, Huber
 
1. Periyot: 22-27
 
Devre: 41-48
 
3. Periyot: 56-66
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
