Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Bahçelievler Belediyespor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Kezcan (Buse Cilkiz, Berre İnce, Fatmanur Yılmaz)
Bahçelievler Belediyespor: Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Meryem Boz, Merve Tanyel)
Setler: 19-25, 19-25, 24-26
Süre: 87 dakika (28, 28, 31)
Bahçeköy Orman Fakültesi Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Bahçelievler Belediyespor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Kezcan (Buse Cilkiz, Berre İnce, Fatmanur Yılmaz)
Bahçelievler Belediyespor: Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Meryem Boz, Merve Tanyel)
Setler: 19-25, 19-25, 24-26
Süre: 87 dakika (28, 28, 31)