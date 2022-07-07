Bahadır Öztürk Rizespor'a doğru!

Dış transferde Alperen Uysal, Soner Aydoğdu, Ömer Toprak, iç transferde de Hakan Özmert, Fernando Lucas Martins, Ruud Boffin ve Güray Vural ile sözleşme imzalayan Antalyaspor'da yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor.



Naldo ve Alassane Ndao ile yollarını ayıran, Gustavo Blanco Leschuk, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'i kamp kadrosuna almayan, Doğukan Sinik'i de Hull City'ye satmaya hazırlanan Kırmızı-Beyazlılarda Bahadır Öztürk de ayrılık biletini hazırlıyor.



KİRALIK İSTENİYOR



Antalya Lider Gazetesi'nde yer alan habere göre, Antalyaspor'un doğum günü olan 2 Temmuz'da yapılan forma tanıtımını Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Sinan Gümüş ile birlikte yapan Bahadır Öztürk'e geçen sezon Süper Lig'e veda eden Rizespor talip oldu. 2024 yılına kadar Kırmızı-Beyazlılarla sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için kapıyı çalan Rizespor'un, talebine Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in raporuna göre karar verileceği öğrenildi. Antalyaspor kafilesiyle birlikte Burdur kampında yer alan Bahadır Öztürk, anlaşmanın sağlanması halinde Rizespor kampı için Erzurum'a gidecek.



KADRODA 5 STOPER



Naldo'nun ayrılığının ardından Ömer Toprak'ı renklerine bağlayan Kırmızı-Beyazlılar; Bahadır Öztürk'ün yanı sıra Veysel Sarı, Doğukan Nelik ve Fedor Kudriashov'u da kadrosunda barındırıyor.



47 MAÇA ÇIKTI



Geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan Bahadır Öztürk, 469 dakika sahada kalırken, skor katkısı sağlamadı. Kırmızı-Beyazlıların alt yapısında yetişen deneyimli savunmacı, bugüne kadar da 47 maça çıkarken, 1 kez asist yaparak skor katkısı sağladı.





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