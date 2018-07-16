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Babel olmadı, Galatasaray'ın gözdesini kaptılar!

Babel'in transferinde mutlu sona ulaşamayan Flamengo, CSKA Moskova'dan, Galatasaray'ın da gündemine gelen Vitinho'nun transferine yoğunlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Babel olmadı, Galatasaray'ın gözdesini kaptılar!
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16 Temmuz 2018 21:32
Beşiktaş'tan Ryan Babel'i isteyen ve başarısız olan Flamengo, Galatasaray'ın da gündemine gelen CSKA Moskova'lı Vitinho'nun transferini bitiriyor.

Rus ve Brezilya basınında yer alan detaylara göre, Brezilya ekibi, yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Vitinho'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 10 milyon euroluk rakamın taksitler halinde ödeneceği ve bu konuda yapılacak anlaşmanın ardından transferin açıklanacağı belirtildi.

CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BABEL'İN İSTEDİĞİ MAAŞ SORUN YARATTI

Flamengo, Vitinho öncesinde Beşiktaş ile Babel konusunda görüşmeler yapmış ve 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle transferi bitirmeye yaklaşmıştı.

Ancak Babel'in yıllık 4 milyon euroluk maaş talebi transferin iptal olmasına neden olmuştu.



 

 

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