Babadağ 55 ülkeyi konuk etti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, yamaç paraşütü uçuşuna elverişli havası ve coğrafi konumuyla bu yıl 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu misafir etti.



Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



YILIN HER AYI KULLANILABİLİR



Yılın her ayı uçuşa imkan veren farklı metrelerdeki uçuş pistleriyle hava sporlarıyla ilgilenenlerin rotasında yer alan Babadağ, havası ve denize yakınlığıyla yamaç paraşütü eğitimi alanların okul alanı haline geldi. Babadağ, bu yıl 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusuna ev sahipliği yaptı.



Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Babadağ'ın geçmiş yıllarda genellikle sadece turistlerin gelip aktivite gerçekleştirdiği bir yer olarak bilindiğini söyledi.



DÜNYA AKROBASİ KUPASI BABADAĞ'DA



Özellikle geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Akro Kupası'nın ardından Babadağ'ın tanınırlığının daha da yükseldiğini anlatan Koçak, "Bu yıl gelen yamaç paraşütü pilot kitlesi daha çok sporculardan oluştu. Bunun için de ciddi bir yatırım yapmıştık. Şimdi biz teklif etmeksizin Dünya Hava Sporları Federasyonunun teklifiyle bu yıl eylül sonunda Dünya Akrobasi Kupası'nın şampiyonlar şampiyonasını yapacağız. Bu etkinlik de Babadağ'ı bambaşka bir noktaya taşıyacak." dedi.



Koçak, Babadağ'a gelen sporcuların mevcut becerilerini geliştirdiğini, spora yeni başlayanların da eğitimlerini tamamlamak için dağın imkanlardan sonuna kadar faydalandıklarını dile getirdi.



"OKUL OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"



Babadağ'a çıkışın teleferikle olmasının eğitim alan sporcular için zaman kaybının önüne geçtiğini ifade eden Koçak, şöyle konuştu:



"Teleferikle hızla dağa çıkan sporcu günde daha fazla uçuş yapabiliyor. Babadağ sporcuların kendilerini geliştirmeleri için dünyanın en önemli yamaç paraşütü noktası olma yolunda ilerliyor. Burası okul alanı olma yolunda yükseliyor. Burada bir tek okul olması isteğimiz bir şey değil burada, örneğin İsveç'teki bir okulun burada eğitim veresini istiyoruz. Bunlar da başladı. Bugüne kadar yaklaşık 55 ülkeden binlerce sporcu ve sporcu adayı Babadağ'a geldi. Hollanda, Belçika, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, ABD ve Hindistan gibi birçok ülkeden uçuş okulu ve sporcu Fethiye'ye, Babadağ'a eğitim için geldi. Babadağ'dan yapılan 26 bin sporcu uçuşundan yaklaşık 20 binini de yabancı sporcular yaptı."



HEM TURİST HEM ÖĞRENCİ



Koçak, Avrupa'nın kuzeyinde hava şartları ve coğrafi yapının Babadağ'ın sunduklarını sunmaktan çok uzak olduğunu kaydetti.



Bölgeye eğitim için gelenlerin hem turist olarak bölgenin keyfini yaşama hem de uçuşlarını geliştirme imkanı bulduğunu belirten Koçak, Babadağ'ın büyük okulların odağına girmiş potansiyel bir eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.





