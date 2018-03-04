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Aziz Yıldırım'dan futbolculara; "Kimsenin ezdiği yok"

Başkan Aziz Yıldırım, kritik haftalara girerken takıma destek verdi ve bir toplantı düzenledi. Özeleştiri de getiren Yıldırım, "Siz iyi takımsınız, kimsenin sizi ezdiği yok" dedi.

Kaynak: Milliyet
Aziz Yıldırım'dan futbolculara; 'Kimsenin ezdiği yok'
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04 Mart 2018 09:27
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lig ve kupada yaşanacak kritik haftalar öncesi takımla bir araya geldi. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası tesislere giden ve futbolcularla bir toplantı yapan Aziz Yıldırım önemli ifadeler kullandı.

Yıldırım'ın özellikle sarı-lacivertli takımın, siyah-beyazlılar karşısında ezildiğine dair yapılan yorum ve tespitlerden rahatsız olduğu, bu konuyla alakalı oyuncularla konuştuğu kaydedildi.

Yıldırım uyarı

Kötü oynadıklarını kabul eden Aziz Yıldırım, ezilme konusunun ise doğru olmadığını ifade edip "Siz iyi takımsınız. Kimsenin sizi oyun olarak ezdiği falan yok" dedi.

Aziz Yıldırım bu tespiti yaparken hakemin de oyuna etkisinden bahsetti. Hakemlerin yanlış kararlarının skor ve oyunda etkili olduğunu bildiren Fenerbahçe Başkanı, takımın bu tip yorumlardan etkilenmemesini isteyerek özgüven verdi.

Başkan Aziz Yıldırım, özellikle Beşiktaş ile oynanan lig maçı sonrası sanki takımın yarıştan kopmuş havası yaratılmasından da rahatsız oluyor.

Yıldırım'ın oyuncularına "Arada sadece üç puan fark var. Hiçbir şey bitmedi. Dahası fikstür avantajı bizde. Kafanızı kaldırın. Biz sizin arkanızdayız" dediği belirtildi.



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