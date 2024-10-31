Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'na katılıyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'na katılıyor
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31 Ekim 2024 10:49
Fenerbahçe'de cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katılacak.

Başkan Ali Koç'un gündeme ilişkin değerlendirmede bulunması beklenen toplantıda Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapması bekleniyor.

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