Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'na katılıyor

Fenerbahçe'de cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katılacak.
Başkan Ali Koç'un gündeme ilişkin değerlendirmede bulunması beklenen toplantıda Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapması bekleniyor.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katılacak.
Başkan Ali Koç'un gündeme ilişkin değerlendirmede bulunması beklenen toplantıda Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapması bekleniyor.