Ayvalıkgücü kaleci Serkan Polat ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 23 yaşındaki kaleci Serkan Polat ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ayvalıkgücü kaleci Serkan Polat ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2024 16:40
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 23 yaşındaki kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağladı.

Son olarak Pazarspor kalesini koruyan 23 yaşındaki futbolcu resmen Ayvalıkgücü'ne geldi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takip ettiği genç oyunculardan 2002 doğumlu Kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağlamıştır. Yeni futbolcumuza hoş geldin der, iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ayvalıkgücü, orta saha oyuncusu Samet Önger ile yolların ayrıldığını da resmen duyurdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery