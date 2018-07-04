  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Aykut Kocaman gitti, Isla karar değiştirdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısından itibaren Aykut Kocaman tarafından kendisine forma verilmeyen Mauricio Isla, bu sezon formayı Şener'e kaptırmamak ve Cocu'nun gözüne girmek için çalışıyor.

Aykut Kocaman gitti, Isla karar değiştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 10:11
Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener'e kaptıran ve İtalya'ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu'nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.

Yakın çevresine konuşan Isla'nın, "Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk.'' dediği belirtildi. 

Gelecek sezona dair görüşlerini bildiren Şilili savunmacının, ''Hem ligde hem de Avrupa'da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım" dediği öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için