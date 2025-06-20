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Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat'te piste çıkıyor

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven, Nürburgring Nordschleife'de düzenlenecek 24 saatlik dayanıklılık yarışında dünyaca ünlü takım arkadaşlarıyla dayanıklılık sınavına çıkacak.

calendar 20 Haziran 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 16:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat'te piste çıkıyor
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Milli yarışçı Ayhancan Güven, dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring Nordschleife'de 24 saat sürecek bir mücadeleye çıkacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, motor sporlarının en zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat yarışında piste çıkmaya hazırlanıyor. Genç sporcu, 21 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak yarışta, Porsche 911 GT3 R ile mücadele edecek. Bu prestijli yarışta Ayhancan Güven'in takım arkadaşları, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) şampiyonu Fransız pilot Kevin Estre ile 2023 DTM şampiyonu Avusturyalı pilot Thomas Preining olacak. Üçlü, zorlu Nordschleife pistinde yüksek tempolu bir dayanıklılık sınavına çıkacak.

24 SAATLİK MÜCADELE


Yarış haftası, gerçekleştirilen antrenman seanslarıyla başladı. Sıralama turları yapılırken; TSİ 17.15'te ise üçüncü antrenman seansı gerçekleştirilecek. 24 saatlik mücadele ise 21 Haziran Cumartesi TSİ 17.00'de start alacak.

Dünyanın en çok takip edilen binek otomobil serilerinden biri olan DTM'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ayhancan Güven, hem Türkiye motor sporları tarihinde hem de uluslararası arenada yeni bir başarı hikâyesi yazmaya hazırlanıyor.

DTM'DE GALİBİYET ELDE EDEN İLK TÜRK PİLOT

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) sezonun ilk ayağı Oschersleben'de ikinci yarışta zafere ulaşarak, DTM tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanıyla tarihe geçti. Hollanda'nın efsanevi Zandvoort pistindeki sezonun üçüncü ayağında ilk yarışta damalı bayrağı da ilk sırada geçen Ayhancan, bu sezon DTM'de ikinci galibiyetini aldı. Ayhancan Güven, DTM'de genel klasman tablosunda 3'üncü sırada bulunuyor.


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