Avustralyalı eski tenisçi Ashleigh Barty, anne oldu

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan eski tenisçi Ashleigh Barty, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralyalı eski tenisçi Ashleigh Barty, anne oldu
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04 Temmuz 2023 15:23
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Avustralyalı eski tenisçi Ashleigh Barty, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Dünya sıralamasının zirvesindeyken geçen yıl mart ayında, henüz 25 yaşındayken aldığı emeklilik kararıyla tenisseverleri şaşırtan Barty, bu kez müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Barty'nin eşi Avustralyalı golfçü Garry Kissick, "Hayden" adını verdikleri bebeğin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaşarak, "Harika çocuğumuz... Hayden, dünyaya hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 121 hafta tek kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Barty, 2019 Fransa Açık, 2021 Wimbledon ve 2022 Avustralya Açık olmak üzere 3 grand slam şampiyonluğu yaşamıştı.

Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek ve yeni sporlara yönelmek amacıyla erken yaşta emeklilik kararı alan 27 yaşındaki eski tenisçi, ocak ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

 

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