Avustralya Açık'ta Sinner yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ta İtalyan raket Jannik Sinner yarı finale çıktı. Turnuvada ilk kez yarı final gören İtalyan tenisçi, 1 numaralı seribaşı Djokovic ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Avustralya Açık'ta Sinner yarı finale yükseldi
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23 Ocak 2024 18:10
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.

Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

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