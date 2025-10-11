10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-5
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-0
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-0
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-0

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, galibiyetle başladı

Türkiye Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek'i 101-40 yendi.

calendar 11 Ekim 2025 00:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 101-40 mağlup etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona başladı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek'i 101-40 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Milli basketbolculardan Mücahit Günaydın, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ahmet Efetürk 17, Uğur Toprak ise 16 sayı kaydetti.

Milli takım, grubundaki diğer maçlarını sırasıyla İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.