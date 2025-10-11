Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, galibiyetle başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 101-40 mağlup etti.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona başladı.



Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek'i 101-40 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.



Milli basketbolculardan Mücahit Günaydın, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ahmet Efetürk 17, Uğur Toprak ise 16 sayı kaydetti.



Milli takım, grubundaki diğer maçlarını sırasıyla İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile yapacak.



