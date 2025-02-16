Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli atıcı Eren Kalfa, Trabzon'a döndü

16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli atıcı Eren Kalfa, Trabzon'a döndü
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16 Şubat 2025 18:03
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan atıcılık sporcusu Eren Kalfa'nın Trabzon'a döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Kalfa'yı havalimanında Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, antrenörleri Mehmet Zeki Altıntaş ve Tuğba Çabuk ile sevenlerinin karşıladığı vurgulandı.

Kalfa'ya başarı temennisinde bulunulan açıklamada görüşlerine yer verilen Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Semih Hekimoğlu, "Eren Kalfa'nın elde ettiği bu başarı, Trabzonspor ailesi olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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