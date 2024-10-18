Avrupa'nın devleri Arnold'un peşinde!

Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Trent Alexander-Arnold ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'nın devleri Arnold'un peşinde!
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18 Ekim 2024 16:56
Liverpool ile sözleşmesi biten Trent Alexander-Arnold Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinde koşturuyor.

İngiliz futbolcu için daha önce Real Madrid iddiası gündeme geldi. TalkSport'ta yer alan habere göre, Real Madrid dışında, Barcelona ve Bayern Münih de yıldız sağ bek ile ilgileniyor.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda Liverpool'daki sözleşmesi ve geleceği konusunda yaptığı açıklamada, Jürgen Klopp sonrası takımdaki durumu görmek istediğini ve buna bağlı olarak karar vereceğini söylemişti.

Liverpool'un altyapısından yetişen Arnold, İngiliz ekibinde çıktığı 319 maçta 19 gol attı ve 83 asist yaptı.

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