Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da başladı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da başladı
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28 Mart 2022 15:21
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla başladı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin temsil ediyor.

Söz konusu sıkletlerde bugün elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Müsabakaları izleyenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da yer alıyor.

 

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