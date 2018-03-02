Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu hafta sonu sporseverleri heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.İngiltere Premier Lig'de 16 puan farkla liderliğini sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 4 Mart Pazar günü 29. hafta maçında son şampiyon Chelsea'yi ağırlayacak.Ligdeki son 4 maçından üçünü kaybeden Chelsea, geçen hafta Lig Kupası'nı müzesine götüren, Arsenal ile 5 günde oynadığı iki maçta 6 gol atan Manchester City deplasmanından galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak.Avrupa futbolunda bir başka büyük maç heyecanı da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yaşanacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Inter'i konuk edecek.Şampiyonluk yarışında uzakta kalan iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve Mauro Icardi'nin "hat-trick" yaptığı mücadeleyi Inter 3-2 kazanmıştı.Serie A'da dikkati çeken bir diğer mücadelede ise son altı yılın şampiyonu Juventus'un dört puan önünde yer alan lider Napoli, Cumartesi sahasında Cengiz Ünderli Roma ile karşılaşacak.İspanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Barcelona, kendisini 5 puan geriden takip eden Atletico Madrid'i pazar günü sahasında ağırlayacak.İki takım arasındaki son beş maçın üçü 1-1 berabere sona ererken, diğer iki mücadeleyi Katalan ekibi deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazandı.