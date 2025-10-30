Avrupa'da bir Bayern bir Galatasaray

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu yıla da müthiş bir giriş yaptı.
Oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar sadece evlerinde 10 kişi kaldıkları mücadelede Beşiktaş ile 1-1'lik eşitliği bozamamışlardı.
2.80'lik puan ortalaması tutturan Cim Bom, Avrupa'nın dev kulüplerini arkasında bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 10 haftada hanelerine 28 puan yazdırdı. Aslan, Real Madrid, Barcelona, Arsenal gibi ekipleri solladı. Listede sadece 8'de 8 yapan Bayern Münih'in arkasında kaldı.
TRABZONSPOR 5, FENERBAHÇE 10'UNCU
Galatasaray'ın 2. sırada olduğu listede Trabzonspor ve Fenerbahçe de kendilerine üst basamaklardan yer buldular. Fatih Tekke yönetimine iyi bir sezon girişi yapan Karadeniz Fırtınası 2.30'luk puan ortalamasıyla beşinci basamağa yerleşmiş durumda. Domenico Tedesco ile iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe de 2.20 puan ortalamasıyla Barcelona ile birlikte 10. sırayı paylaştı.
Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile beklenilen çıkışı gerçekleştiremediği için ilk 10 takım arasına giremedi.
Oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar sadece evlerinde 10 kişi kaldıkları mücadelede Beşiktaş ile 1-1'lik eşitliği bozamamışlardı.
2.80'lik puan ortalaması tutturan Cim Bom, Avrupa'nın dev kulüplerini arkasında bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 10 haftada hanelerine 28 puan yazdırdı. Aslan, Real Madrid, Barcelona, Arsenal gibi ekipleri solladı. Listede sadece 8'de 8 yapan Bayern Münih'in arkasında kaldı.
TRABZONSPOR 5, FENERBAHÇE 10'UNCU
Galatasaray'ın 2. sırada olduğu listede Trabzonspor ve Fenerbahçe de kendilerine üst basamaklardan yer buldular. Fatih Tekke yönetimine iyi bir sezon girişi yapan Karadeniz Fırtınası 2.30'luk puan ortalamasıyla beşinci basamağa yerleşmiş durumda. Domenico Tedesco ile iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe de 2.20 puan ortalamasıyla Barcelona ile birlikte 10. sırayı paylaştı.
Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile beklenilen çıkışı gerçekleştiremediği için ilk 10 takım arasına giremedi.