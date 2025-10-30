30 Ekim
Avrupa'da bir Bayern bir Galatasaray

Ligde 10'da 9 yapan Galatasaray 2.80 puan ortalamasıyla Barcelona, Real Madrid, Arsenal gibi devleri arkasında bıraktı. Sarı-kırmızılılar sadece lige 8'de 8 yaparak giren Bayern Münih'in arkasında.

30 Ekim 2025
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu yıla da müthiş bir giriş yaptı.

Oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar sadece evlerinde 10 kişi kaldıkları mücadelede Beşiktaş ile 1-1'lik eşitliği bozamamışlardı.

2.80'lik puan ortalaması tutturan Cim Bom, Avrupa'nın dev kulüplerini arkasında bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 10 haftada hanelerine 28 puan yazdırdı. Aslan, Real Madrid, Barcelona, Arsenal gibi ekipleri solladı. Listede sadece 8'de 8 yapan Bayern Münih'in arkasında kaldı.

TRABZONSPOR 5, FENERBAHÇE 10'UNCU

Galatasaray'ın 2. sırada olduğu listede Trabzonspor ve Fenerbahçe de kendilerine üst basamaklardan yer buldular. Fatih Tekke yönetimine iyi bir sezon girişi yapan Karadeniz Fırtınası 2.30'luk puan ortalamasıyla beşinci basamağa yerleşmiş durumda. Domenico Tedesco ile iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe de 2.20 puan ortalamasıyla Barcelona ile birlikte 10. sırayı paylaştı.

Beşiktaş ise Sergen Yalçın ile beklenilen çıkışı gerçekleştiremediği için ilk 10 takım arasına giremedi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
