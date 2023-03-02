Avcı'dan Bakasetas'a: 'Sana ihtiyacım var'

Bu sezon 28 maçta 11 gol ve 10 asistle Trabzonspor'un hücumda lokomotifi olan Anastasios Bakasetas, artık daha çok sorumluluk alacak.



Basel maçında kaçırdığı penaltı sonrası yıkılan Yunan maestro ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Hemen toparlan. Zor zamanlardan geçiyoruz ve sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sahada daha çok sorumluluk al. Arkadaşlarını yönlendir ve kaleyi gördüğün yerden vur" dediği belirtildi.



"TRABZONSPOR BENİ DEĞİŞTİRDİ"



Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un kendisini değiştirdiğini söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'a transfer olduktan sonra tam anlamıyla komple bir oyuncu oldum. Buraya geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti" dedi.





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