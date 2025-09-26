Aubameyang attı, Marsilya kazandı!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg, evinde Marsilya'yı ağırladı.



Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi Marsilya 2-1 kazandı.



Strasbourg'un golü 49. dakikada Abdoul Outtara'dan gelirken Marsilya'nın gollerini 78. ve 90+1. dakikada Pierre Emerick Aubameyang kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Marsilya ligdeki puanını 12'ye çıkardı. Strabourg ise 12 puanda kaldı.



Strasbourg, ligin gelecek haftasında Angers'i konuk edecek. Marsilya ise Metz deplasmanında mücadele verecek.



