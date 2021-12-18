Attila Szalai için bu kez Napoli iddiası!

Transferde adı kısa süre öncesine kadar Chelsea ile anılan Fenerbahçeli Attila Szalai için bu kez İtalya'dan bir iddia geldi.



NAPOLI TAKİP EDİYOR



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan çıkan habere göre; devre arasında savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinin Macar savunmacıyı da izlediği belirtildi.



İtalyan basınında yer alan haberde; Napoli'nin ilk hedefinin Everton'dan Yerry Mina olduğu ancak bu transferin maliyet nedeniyle gerçekleşmesinin zor olduğu aktarılırken, İtalyan ekibinin diğer adaylarının Szalai ile birlikte Augsburg'tan Felix Uduokhai olduğu vurgulandı.



Öte yandan Napoli'nin, Empoli'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Sebastiano Luperto'yu da geri çağırma seçeneğinin bulunduğu ifade edildi.



BU SEZON 23 MAÇTA FORMA GİYDİ



Attila Szalai Fenerbahçe forması altında bu sezon 19'u ilk 11 olmak üzere 23 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda iki asist yapma başarısı gösterdi.





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