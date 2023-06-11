Attila Szalai: "Bugün iyi oynadık"

Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai: 'Bugün iyi oynadık'
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11 Haziran 2023 23:38
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendirdi.

Maçın ardından Türkçe röportaj veren Macar futbolcu, "Bugün bence iyi performans gösterdik. Önemli bir maçtı. İnşallah devam ediyoruz." dedi.

Geride kalan sezonda birçok maçta oynadığı hatırlatılan Szalai, "Futbolu çok seviyorum, inşallah her maç oynarım. Ligde zor günler geçirdik ama bugün iyi oynadık. Ziraat Kupası bizde, mutluyuz" diye konuştu.

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