Atmosferi soran Muhammed Salah!

Galatasaray - Liverpool maçının ardından İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı.

Atmosferi soran Muhammed Salah!
Liverpool karşısında orta sahayı tam bir maestro gibi yöneten İlkay Gündoğan, mücadele sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yıldız futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda, "Maç esnasında Liverpool'un oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Burada atmosfer hep böyle mi!' diye sordu. Ama isim veremem" ifadelerini kullanmıştı.

Herkes bu oyuncunun kim olduğunu sorarken bir görüntüde RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlara hayran kalan kişinin Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı.


Kameralara yansıyan anda Mısırlı yıldızın, 90 dakika sonunda İlkay'ın yanına giderek kulağına bir şeyler söylediği, İlkay'ın da kafasını sallayarak onayladığı görülüyor.

MAÇ İÇİNDE ZORLUK YAŞADI

Galatasaray karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Salah, maçın ilk anlarında gürültüden dolayı kenarda kulaklarını tıkamak zorunda kalmıştı.



