Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için kazandı!

İspanya Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Atletico Madrid, Real Betis engelini kayıpsız geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 20:27
İspanya Ligi'nde 27. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 8. dakikada Rui Silva (kendi kalesine) ve 44. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Alvaro Morata, Real Betis karşısında 28. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Real Betis'in tek golünü oyuna ikinci yarıdan giren William Carvalho 62. dakikada attı.

Bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti. Real Betis 42 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Cadiz'e konuk olacak. Real Betis, Villarreal'i ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery